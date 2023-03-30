الأمين العام للأمم المتحدة يصف العلاقات المتميزة القائمة مع الجزائر بالنموذجية

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالعلاقات المتميزة القائمة مع الجزائر والتزام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الدائم ودوره في تعزيز السلم والاستقرار.

وأعرب غوتيريش، عن إعجابه برؤية الرئيس عبد المجيد تبون، الشاملة للشؤون العالمية.

كما وصف الأمين العام للأمم المتحدة العلاقات المتميزة القائمة بين الجزائر والأمم المتحدة، بالنموذجية.

وأشاد غوتيريش بإلمام الرئيس الجزائري، بالشؤون الدولية، مستذكرا المناقشات العميقة التي أجراها مع الرئيس تبون، على هامش مشاركته في القمة العربية بالجزائر.

وعلى اثر انتهاء مهامه كمندوب دائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، التقى، أمس الأربعاء، نذير العرباوي بالأمين العام للأمم المتحدة، حيث ناقشا علاقات التعاون، كما تطرقا إلى مختلف القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

وبهذه المناسبة، أشاد غوتيريش بالعلاقات المتميزة القائمة بين الجزائر والمنظمة الأممية، وحمّل العرباوي نقل تحياته الشخصية الحارة إلى الرئيس تبون.

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المصدر: النهار الجزائرية