اتصال هاتفي بين أردوغان وبن زايد

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محادثة هاتفية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد.

إقرأ المزيد

وبحسب بيان صادر عن إدارة الإعلام والاتصالات برئاسة الجمهورية التركية، اليوم الخميس، تم خلال الاتصال بحث العلاقات التركية الإماراتية، والتطورات الإقليمية.

وشكر أردوغان دولة الإمارات العربية المتحدة على التضامن والدعم الذي أبدته بعد الزلازل التي وقعت في البلاد يوم 6 فبراير الماضي.

كما هنأ القادة بعضهم البعض بحلول شهر رمضان.

المصدر: RT