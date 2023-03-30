القضاء العراقي يبحث مع السلطات الإماراتية تسليم المطلوبين واسترداد الأموال

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، عن مساعيه بشأن القبض على المطلوبين في الإمارات واسترداد الأموال المهربة.

وذكر بيان للمجلس: "أجرى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليوم الخميس مباحثات مع وزير العدل رئيس القضاء الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي".

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وأضاف أن "المباحثات كانت تتعلق بتبادل تسليم المطلوبين واسترداد الاموال وبحث عقد اتفاقيات قضائية بين البلدين الشقيقين".

يذكر أن مجموعة من المطلوبين للقضاء العراقي يقيمون في الإمارات، ومتهمين بقضايا تتعلق بالفساد المالي.

المصدر: RT