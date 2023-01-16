عراقي يثير تفاعلا بـ"شوقه" لرؤية أهل الخليج
نشر حساب على موقع "تويتر" مقطعا مصورا قال إنه لرجل عراقي أراد استضافة طاقم قناة الشارقة الرياضية فبكى وأبكاهم بكلامه وشوقه لرؤية أهل الخليج بعد أربعين سنة.
ويظهر في الفيديو الرجل العراقي وهو يحتضن مراسل القناة، ويقول له: "فرحان أنا بيكم.. وينكم 40 سنة ما شايفين لا خليجي ولا إماراتي". أما المذيع فقد ظهر وهو يمسح الدموع عن عينيه وعن عيني الرجل.
عراقي أراد استضافة طاقم قناة الشارقة الرياضية فبكى وابكاهم بكلامه وشوقه لرؤية أهل الخليج بعد أربعين سنة https://t.co/WrAo5djDnepic.twitter.com/Kc10WLbT0v— UAE_KSA (@UAE__KSA) January 15, 2023
وقد أثار هذا الفيديو تفاعلا كبيرا، ووصفه عدد كبير من المغردين بالمؤثر.
المقطع مؤثر بصراحة— منصور العلوي (@Mr_Mansour) January 16, 2023
كما علق أحد المغردين قائلا: "العراق العزيز على قلوبنا كإماراتيين حفظ الله العراق وشعبها الأصيل".
يا قلبي والله 😭العراق العزيز على قلوبنا كإماراتيين حفظ الله العراق وشعبها الأصيل 🤲🏻♥️♥️— اي دمعة حزن لا.......💗🎼🇦🇪 (@MK88501991) January 16, 2023
وقال آخر: "نعوذ بالله من ويلات الحروب. الشعب العراقي شعب عظيم بأخلاقه وطيبته… نسال الله ان يعينهم ويوحدهم على كلمة واحدة".
نعوذ بالله من ويلات الحروب— 🇦🇪🇴🇲🇸🇦سالم النعيمي #بطل المونديال🇦🇷 (@salmalnymy12) January 16, 2023
الشعب العراقي شعب عظيم باخلاقة وطيبته… نسال الله ان يعينهم ويوحدهم علئ كلمة واحدة
ما تعرض له الشعب العراقي على مدى 30 عام من ظلم وتهجير وقطيعه ظهر في هذه البطولة— alasel20201 (@alasel20209) January 16, 2023
المصدر: RT