عراقي يثير تفاعلا بـ"شوقه" لرؤية أهل الخليج

نشر حساب على موقع "تويتر" مقطعا مصورا قال إنه لرجل عراقي أراد استضافة طاقم قناة الشارقة الرياضية فبكى وأبكاهم بكلامه وشوقه لرؤية أهل الخليج بعد أربعين سنة.

ويظهر في الفيديو الرجل العراقي وهو يحتضن مراسل القناة، ويقول له: "فرحان أنا بيكم.. وينكم 40 سنة ما شايفين لا خليجي ولا إماراتي". أما المذيع فقد ظهر وهو يمسح الدموع عن عينيه وعن عيني الرجل.

عراقي أراد استضافة طاقم قناة الشارقة الرياضية فبكى وابكاهم بكلامه وشوقه لرؤية أهل الخليج بعد أربعين سنة https://t.co/WrAo5djDnepic.twitter.com/Kc10WLbT0v — UAE_KSA (@UAE__KSA) January 15, 2023

وقد أثار هذا الفيديو تفاعلا كبيرا، ووصفه عدد كبير من المغردين بالمؤثر.

المقطع مؤثر بصراحة — منصور العلوي (@Mr_Mansour) January 16, 2023

كما علق أحد المغردين قائلا: "العراق العزيز على قلوبنا كإماراتيين حفظ الله العراق وشعبها الأصيل".

يا قلبي والله 😭العراق العزيز على قلوبنا كإماراتيين حفظ الله العراق وشعبها الأصيل 🤲🏻♥️♥️ — اي دمعة حزن لا.......💗🎼🇦🇪 (@MK88501991) January 16, 2023

وقال آخر: "نعوذ بالله من ويلات الحروب. الشعب العراقي شعب عظيم بأخلاقه وطيبته… نسال الله ان يعينهم ويوحدهم على كلمة واحدة".

نعوذ بالله من ويلات الحروب



الشعب العراقي شعب عظيم باخلاقة وطيبته… نسال الله ان يعينهم ويوحدهم علئ كلمة واحدة — 🇦🇪🇴🇲🇸🇦سالم النعيمي #بطل المونديال🇦🇷 (@salmalnymy12) January 16, 2023

ما تعرض له الشعب العراقي على مدى 30 عام من ظلم وتهجير وقطيعه ظهر في هذه البطولة — alasel20201 (@alasel20209) January 16, 2023

المصدر: RT