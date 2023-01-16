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عراقي يثير تفاعلا بـ"شوقه" لرؤية أهل الخليج

مجتمع

عراقي يثير تفاعلا بـ
الصورة ملتقطة من الفيديو
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نشر حساب على موقع "تويتر" مقطعا مصورا قال إنه لرجل عراقي أراد استضافة طاقم قناة الشارقة الرياضية فبكى وأبكاهم بكلامه وشوقه لرؤية أهل الخليج بعد أربعين سنة.

ويظهر في الفيديو الرجل العراقي وهو يحتضن مراسل القناة، ويقول له: "فرحان أنا بيكم.. وينكم 40 سنة ما شايفين لا خليجي ولا إماراتي". أما المذيع فقد ظهر وهو يمسح الدموع عن عينيه وعن عيني الرجل.

 وقد أثار هذا الفيديو تفاعلا كبيرا، ووصفه عدد كبير من المغردين بالمؤثر.

كما علق أحد المغردين قائلا: "العراق العزيز على قلوبنا كإماراتيين حفظ الله العراق وشعبها الأصيل".

وقال آخر: "نعوذ بالله من ويلات الحروب. الشعب العراقي شعب عظيم بأخلاقه وطيبته… نسال الله ان يعينهم ويوحدهم على كلمة واحدة".

المصدر: RT

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