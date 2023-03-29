العراق.. اندلاع حريق ضخم وسط بغداد (فيديو)

أفاد مصدر أمني عراقي يوم الاربعاء، بأن حريقا اندلع في محال تجارية بشارع الرشيد في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لموقع "السومرية نيوز"، إن حريقا اندلع داخل عدد من المحال التجارية في شارع الرشيد قرب المطعم التركي ببغداد.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني أنقذت عددا من المواطنين من الشقق السكنية أعلى المحال التجارية.

وقال الدفاع المدني العراقي في بيان أنه أنقذ 22 مواطنا وأخمد الحريق.

وذكر في بيان أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب.

وأفاد بأن الحريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية تعلوها شقق سكنية تأثرت بالغازات المنبعثة من نواتج الحريق مما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني وإنقاذهم وإنزالهم بسلام دون تسجيل إصابات.

المصدر: "السومرية نيوز" + الدفاع المدني العراقي