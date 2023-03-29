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تعيين قائد عسكري مصري في مجلس الشيوخ بعد وفاة عضو بطريقة مروعة داخله

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تعيين قائد عسكري مصري في مجلس الشيوخ بعد وفاة عضو بطريقة مروعة داخله
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نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار تعيين القائد العسكري عبد المنعم إبراهيم التراس، عضوا بمجلس الشيوخ، بديلا عن النائب الراحل مصطفى كامل محمد السيد، والذي توفي إثر حادث داخل المجلس.

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وتوفي النائب المصري مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ المعين، ورئيس لجنة الإسكان السابق، إثر حادث تعرض له داخل أسوار مجلس الشيوخ عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد.

وكشفت مصادر بالأمانة العامة للمجلس أن الحادث وقع عقب خروج النائب من الجلسة العامة وتعرضه لغيبوبة سكري أثناء قيادة السيارة، مما تسبب في اصطدام السيارة بأحد الأعمدة داخل المجلس.

ويعد الفريق عبد المنعم إبراهيم بيومى التراس، قائدا عسكريا، من مواليد 10 نوفمبر 1952، شغل سابقا منصب قائد قوات الدفاع الجوي المصرية منذ 14 أغسطس 2012، خلفا للفريق عبد العزيز سيف الدين، كما شغل رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

المصدر: RT

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