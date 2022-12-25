مصرع نائب مصري في حادث سيارة داخل مجلس الشيوخ

توفي النائب المصري مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ المعين، ورئيس لجنة الإسكان السابق، إثر حادث تعرض له داخل أسوار مجلس الشيوخ عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد.

وكشفت مصادر بالأمانة العامة للمجلس أن الحادث وقع عقب خروج النائب من الجلسة العامة وتعرضه لغيبوبة سكري أثناء قيادة السيارة، مما تسبب في اصطدام السيارة بأحد الأعمدة داخل المجلس.

يذكر أن النائب مصطفى كامل شغل منصب محافظ بورسعيد الأسبق.

توفي اللواء مصطفى كامل النائب بمجلس الشيوخ ومحافظ بورسعيد سابقا أثر حادث سير بعد تعرضه لغيبوبة سكر أثناء قيادتة سيارته بعد خروجه من مجلس الشيوخ مما ادي لاصطدام سيارته بالسور الخرسانية ادت الي وفاته

انا لله وانا اليه راجعون..

اللهم ارحمه واغفر له واسكنه الجنه.. pic.twitter.com/PD0tKIu3g9 — samy ammar (@Samyamar58Ammar) December 25, 2022

المصدر: موقع "المصريون"