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مصرع نائب مصري في حادث سيارة داخل مجلس الشيوخ

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مصرع نائب مصري في حادث سيارة داخل مجلس الشيوخ
Globallookpress
مصر
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توفي النائب المصري مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ المعين، ورئيس لجنة الإسكان السابق، إثر حادث تعرض له داخل أسوار مجلس الشيوخ عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد.

وكشفت مصادر بالأمانة العامة للمجلس أن الحادث وقع عقب خروج النائب من الجلسة العامة وتعرضه لغيبوبة سكري أثناء قيادة السيارة، مما تسبب في اصطدام السيارة بأحد الأعمدة داخل المجلس.

يذكر أن النائب مصطفى كامل شغل منصب محافظ بورسعيد الأسبق.

المصدر: موقع "المصريون"

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