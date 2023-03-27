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موجة غضب في الأردن بعد تصوير مشاهير "التيك توك" برنامج مسابقات في متحف الدبابات الملكي

أخبار العالم العربي

موجة غضب في الأردن بعد تصوير مشاهير
Legion-Media
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أثار تصوير بعض مشاهير "التيك توك" برنامج مسابقات في متحف الدبابات الملكي بالعاصمة الأردنية عمّان، موجة من الغضب بين الأردنيين.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من البرنامج الذي تم تصويره في المتحف، الأمر الذي قوبل بانتقادات واسعة، للمسؤولين عن السماح بذلك.

وكتب بعض المغردين تغريدات تنتقد الأمر بموقع "تويتر": "على حساب الجودة والوطنية والبطولات نشاهد من يلعب ويلهو ياعيب العيب ياااسف الأسف".

وأشار مغرد أخر: "دخول مثل هكذا أشخاص وتصويرهم لمقاطع يدعون بها الكوميديا التفاهة في مثل هذه الأماكن يعتبر رمز من رموزنا الوطنية وبوابة معرفة كبيره ،تتم إهانتها بهذه الطريقه!!! (ما يحدث مهزله)".

وأضاف آخر: "لهذه الدرجة صارت متاحف و تاريخ البلد مهزلة لجماعة "التيك توك" أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب".

بدورها قالت مغردة أخرى: "مؤسف جدا أن يتم تلطيخ بصمات كل بطل مغوار ممن شاركوا بالمعارك بمثل هكذا سخافات! متحف الدبابات الملكي، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، المتحف الذي يروي تاريخ جيشنا و يحكي قصص بطولات نلناها بدماء الشهداء".

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المصدر: "تويتر"

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