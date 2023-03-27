موجة غضب في الأردن بعد تصوير مشاهير "التيك توك" برنامج مسابقات في متحف الدبابات الملكي

أثار تصوير بعض مشاهير "التيك توك" برنامج مسابقات في متحف الدبابات الملكي بالعاصمة الأردنية عمّان، موجة من الغضب بين الأردنيين.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من البرنامج الذي تم تصويره في المتحف، الأمر الذي قوبل بانتقادات واسعة، للمسؤولين عن السماح بذلك.

وكتب بعض المغردين تغريدات تنتقد الأمر بموقع "تويتر": "على حساب الجودة والوطنية والبطولات نشاهد من يلعب ويلهو ياعيب العيب ياااسف الأسف".

كيف يسمح المسؤول عن متحف الدبابات الملكي لهذه المهزله أن يكون مكان لها؟!

في الأول بيت وصفي التل والآن متحف الدبابات الملكي، ماذا بعد؟ @KingAbdullahII@RHCJO#متحف_الدبابات_الملكيpic.twitter.com/dyTgFKv4l2 — نيڤين العياصرة 📝 (@26ayasrah_Neven) March 26, 2023

وأشار مغرد أخر: "دخول مثل هكذا أشخاص وتصويرهم لمقاطع يدعون بها الكوميديا التفاهة في مثل هذه الأماكن يعتبر رمز من رموزنا الوطنية وبوابة معرفة كبيره ،تتم إهانتها بهذه الطريقه!!! (ما يحدث مهزله)".

لهدرجة صارت متاحف و تاريخ البلد مهزلة لجماعة التيك توك

أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. #متحف_الدبابات_الملكيpic.twitter.com/1uYZkq9tc1 — Mohammed Abd Almomani (@mohdabdmomani) March 26, 2023

وأضاف آخر: "لهذه الدرجة صارت متاحف و تاريخ البلد مهزلة لجماعة "التيك توك" أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب".

بدورها قالت مغردة أخرى: "مؤسف جدا أن يتم تلطيخ بصمات كل بطل مغوار ممن شاركوا بالمعارك بمثل هكذا سخافات! متحف الدبابات الملكي، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، المتحف الذي يروي تاريخ جيشنا و يحكي قصص بطولات نلناها بدماء الشهداء".

يا خسارة ..الحق مش عليكم لا والله

الحق على اللي اعطاكم تصريح واذن بالدخول والاساءة الى الممتلكات الخاصة بأبطال وشهداء الجيش العربي المصطفوي



هذا الصرح الاردني الوطني الشامخ تحول الى غابة يعبث بها مشاهير السوشال ميديا الذين لا يعرفون شيء عن تاريخ الوطن ..#الاردنpic.twitter.com/WnWZjE8vO3 — Razan Abu Alfoul🇯🇴 (@RazanAbualfoull) March 26, 2023

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المصدر: "تويتر"