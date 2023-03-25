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جنبلاط يدعو إلى حماية الأردن وعدم تصديق وعود الغرب الكاذب

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جنبلاط يدعو إلى حماية الأردن وعدم تصديق وعود الغرب الكاذب
AP
وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الإشتراكي اللبناني
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دعا رئيس الحزب الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط إلى حماية الأردن، في رد على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي وتصرفاته بشأن الأردن وفلسطين.

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ونشر جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" صورا لخريطة فلسطين بين الماضي والحاضر، وكتب تعليقا "تذكروا كيف كانت فلسطين وكيف أصبحت ولا تنسوا المشروع الإسرائيلي بالاستيلاء على كل فلسطين".

وأضاف جنبلاط أنه "أكثر من أي وقت مضى وجب حماية الأردن ودعم الأردن في كل المجالات فوق كل اعتبار"، وتابع: "لا تصدقوا الغرب المستعمر ووعوده الكاذبة دائما وأبدا منذ الثورة العربية الكبرى أيام الأمير فيصل".

جنبلاط يدعو إلى حماية الأردن وعدم تصديق وعود الغرب الكاذب
تويتر

وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أثار عاصفة من الردود عقب استخدامه خريطة لإسرائيل تضم الأردن والأراضي الفلسطينية، فضلا عن تصريحات أنكر فيها "وجود شعب فلسطيني أو ثقافة فلسطينية".

وكان مجلس النواب الأردني صوت بالموافقة على مقترح بطرد السفير الإسرائيلي، على خلفية تصريحات وتصرفات سموتريتش العنصرية تجاه الأردن وفلسطين.

المصدر: RT

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