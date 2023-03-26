الداخلية الليبية تنشر دوريات أمنية على طول الشريط الحدودي مع تونس

أعلنت وزارة الداخلية في "حكومة الوحدة الوطنية" الليبية نشر دوريات أمنية على طول الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس.

وأشارت الوزارة، في منشور على صفحتها الرسمية، في "فيسبوك" إلى استمرار عمل قطاع العسّة الأمني الصحراوي التابع لجهاز حرس الحدود، من خلال تسيّير دوريات أمنية على طول الشريط الحدودي مع تونس من منطقة العسة إلى نقطة الأحيمر لتأمين حدود الدولة بالتنسيق والتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية.

المصدر: "موزاييك"