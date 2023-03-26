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العراق.. فوضى داخل مجلس النواب خلال جلسة التصويت على قانون الانتخابات (فيديو)

أخبار العالم العربي

العراق.. فوضى داخل مجلس النواب خلال جلسة التصويت على قانون الانتخابات (فيديو)
RT
العراق.. فوضى داخل مجلس النواب خلال جلسة التصويت على قانون الانتخابات
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شهدت جلسة مجلس النواب العراقي للتصويت على قانون الانتخابات، فوضى كبيرة بسبب الاعتراض على القانون.

وذكرت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب أن "المجلس استأنف التصويت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018".

من جهته أفاد مراسل RT بأن النواب المستقلين حاولوا عرقلة الجلسة بسبب اعتراضهم على فقرات في القانون.

وأضاف أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أحال مجموعة من النواب إلى لجنة السلوك النيابي على إثر ما حدث.

المصدر: RT

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