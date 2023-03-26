تونس.. حجز أسلحة بيضاء ومسدسات أثرية

أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في تونس القبض على شخص كانت في حوزته أسلحة بيضاء ومسدسات قديمة.

وأوضحت الإدارة عبر صفحتها في "فيسبوك" أن الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بباب البحر، تلقت معلومات عن أن أحد الأشخاص يحوز على مجموعة من الأسلحة البيضاء والمسدسات الأثرية في منزله بجهة لافيات.

وأضافت أن تلك الوحدات داهمت منزل المعني حيث عُثر على مجموعة من الأسلحة البيضاء على غرار (سيف صيني كبير الحجم، وصاعق كهربائي)، و4 مسدسات يشتبه في كونها أثرية، إضافة إلى بندقيتي صيد، ومسدس بلاستيكي، ومنظارين، وصندوق صغير الحجم يحتوي على كمية من المعدن الأصفر.

وقالت الغدارة إن ممثل النيابة العامة أذن بالاحتفاظ بذلك الشخص بتهمة "الإتجار في المنقولات الأثرية ومسك أشياء مجهولة المصدر وحمل سلاح من الصنف الأول".

المصدر: موقع "نسمة" التونسي