تمديد إدراج 169 من جماعة الإخوان في مصر على قوائم الإرهاب لـ5 سنوات (وثيقة)

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر يوم الأحد ، قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى (جنائي بدر)، بتمديد إدراج 169 من أعضاء الإخوان في قائمة الإرهاب.

وقضت المحكمة بتمديد إدراج كل من جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، بالإضافة إلى المتهمين أسامة أحمد حسنين محمد ووجدي عيد منصور عابدين وناصر أحمد عبد المقصود أحمد وعيد لطفي طلبة عيد، لمدة 5 سنوات.

وفي سياق آخر، قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 14 متهما من عناصر جماعة الإخوان وتنظيم "داعش" في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية المطرية الإرهابية"، وذلك لجلسة 28 مايو المقبل لسماع أقوال الشهود مع استمرار حبس المتهمين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية