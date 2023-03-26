تركيا تعلق على علاقاتها مع مصر

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن الفوائد التي ستترتب على تحسن علاقات تركيا مع مصر سوف تنعكس على الأوضاع في ليبيا وفلسطين وعموم المنطقة.

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وأضاف الناطق في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع قناة محلية، اليوم الأحد، بحسب وكالة "الأناضول"، أن "بلاده تؤمن بأن تحسن العلاقات مصر ستكون لها "فوائد عديدة ليس فقط لكلا البلدين، بل لليبيا وفلسطين ولعموم المنطقة".

ووصف الزيارة التي قام وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، مؤخرا لمصر، بأنها "مهمة في إطار تطبيع العلاقات بين الجانبين".

وأوضح أن الوزير التركي بحث مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية والوضع الحالي في شرق المتوسط.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استقبل وزير الخارجية المصري، نظيره التركي مولود تشاووش أغلو، في القاهرة.

وخلال الزيارة حث تشاووش أوغلو، الشركات التركية على زيادة ومضاعفة الاستثمارات في مصر.

واعتبرت الخارجية المصرية زيارة تشاووش أوغلو، إلى القاهرة "تدشينا لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين".‏

وجاءت زيارة الوزير التركي بعد أسابيع من زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا، والتي تفقد خلالها منطقة الزلزال في أول زيارة له منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

المصدر: الأناضول