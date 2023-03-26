تحديد نوفمبر 2023 موعدا للانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق

حدد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، يوم 18 نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

وقال دلشاد شهاب المتحدث باسم رئاسة الإقليم خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن "رئيس إقليم كردستان وبموجب القانون رقم واحد لسنة 2005 المعدل لقانون رئاسة الإقليم، أصدر مرسوما لإجراء انتخابات برلمان كردستان بدورته التشريعية السادسة يقضي بتحديد يوم 18/11/2023 موعدا لإجرائها".

المصدر: RT