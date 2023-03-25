السعودية.. ضبط قرابة 17 ألف مخالف لأنظمة العمل والإقامة والحدود خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، عن ضبط 16649 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل والحدود في المملكة خلال أسبوع.

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وقالت الوزارة في بيان إن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة 16 حتى 30 مارس الجاري، أسفرت عن النتائج التالية:

أولا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 16649 مخالفا، منهم 9259 مخالفا لنظام الإقامة، و(4899) مخالفا لنظام أمن الحدود، و2491 مخالفا لنظام العمل.

ثانيا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1132 شخصا، 45% منهم يمنيو الجنسية، و52% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 68 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثا: تم ضبط 18 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 15782 وافدا مخالفا، منهم 13415 رجلا، و2367 امرأة.

خامسا: تمت إحالة 7722 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1933 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12765 مخالفا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وحثت الوزارة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

المصدر: عكاظ