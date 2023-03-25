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مصر.. ضبط "طبنجة" وعدد من الطلقات لها مع راكب أجنبي في مطار القاهرة (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. ضبط
RT
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ضبطت جمارك مطار القاهرة راكبا أجنبيا من أصل مصري بحوزته "طبنجة" وعدد من الطلقات، أخفاها بطريقة محكمة.

مصر.. ضبط
RT

وأثناء تفتيش ركاب رحلة مصرية قادمة من اسطنبول تم ضبط "الطبنجة" مغلفة بأفلام أشعة، كي لا تظهر على جهاز الفحص داخل حقيبة يد صغيرة مخفاة داخل الملابس بالحقيبة.

مصر.. ضبط
RT

وأمر فتحي فوزي، مدير الإدارة الثالثة بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

مصر.. ضبط
RT

 

مصر.. ضبط
RT

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المصدر: RT

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