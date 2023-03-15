جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة لتهريب المخدرات بوسيلة غير تقليدية

أعلنت جمارك مطار القاهرة إحباط عدة محاولات لتهريب المخدرات والممنوعات بطرق غير تقليدية.

وذكر بيان الجمارك: "ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام، راكبا مصريا بحوزته سيف وراكبا أجنبيا من أصل مصري بحوزته شيش إلكترونية بداخلهم زيت الماريخوانا وأجهزة لاسلكي وأدوات تستخدم في صالات القمار وراكب أجنبي أخر من أصل مصري بحوزته عملات أثرية ونظارة ميدان".

RT

واستطرد البيان: "أثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دار السلام استوقف أحد مأموري الجمارك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر بحوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود جسم معدني داخل احدى حقائب الراكب، قام مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط سيف داخل جراب من الخشب، أفاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازته طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954".

RT

وأضاف البيان أن "الحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك حيث تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته 5 تانكات شيش إلكترونية بداخلهم زيت الماريخوانا المخدر و10 أجهزة لاسلكي أفاد تقرير ادارة الحماية المدنية بأنه يلزم لحيازتهم تصريح من الأمن العام و37 وحدة تستخدم في صالات القمار، تم الضبط بواسطة عدد من مأموري الجمرك مدير الحركة".

RT

وأوضح البيان أن "الحالة الثالثة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبلن عندما استوقف رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي أنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية داخل حقائب الراكب، قامت مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط عملتين 3 عملات معدنية أفاد تقرير مفتشي الأثار بمطار القاهرة بأن عملتين منهم ترجعا لعصر الاشراف العلويين بالمغرب والعملة الثالثة لأحد الأباطرة الرومان وبعد العرض على رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية أفاد التقرير بأن جميعهم يخضع لقانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 كما تم ضبط نظارة ميدان مع نفس الراكب أفاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بأنه يلزم لحيازتها تصريح من الأمن العام شارك في الضبط عدد من مأموري الجمرك ورئيس القسم بادارة الأمن الجمركي ومدير الحركة".

RT

وأمر مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 55 لسنة 2023 ضد الراكب الاول و امر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 56 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني كما امر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 57 لسنة 2023 ضد الراكب الثالث وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الركاب الثلاثة للنيابة المختصة.

RT

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر:RT