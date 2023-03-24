هيئة الإعلام العراقية توجه بإيقاف مسلسل "يسيء" لشيوخ عشائر في جنوب العراق

وجه رئيس هيئة الإعلام والإتصالات العراقية، علي المؤيد، بإيقاف مسلسل "يسيء" لشيوخ عشائر في جنوب العراق بعد المطالبات النيابية والعشائرية العديدة التي وصلت الهيئة.

وقال المؤيد: "بعد مطالبات من شيوخ عشائر البصرة، التي استنكرت فيها الإساءات التي عرضت في مسلسل" الكاسر" الذي يبث عبر شاشة قناة "UTV" الفضائية، "أبلغنا القناة بضرورة إيقاف مسلسل الكاسر بعد المطالبات النيابية والعشائرية العديدة التي وصلت الهيئة".

وأكد أن "الهيئة تقدر عاليا المطالبات العشائرية الحقة لأبناء شعبنا في جنوب العراق العزيز، وسوف نتخذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على مكانة المواطن الجنوبي الكريم".

وأضاف: "هيئة الإعلام تراقب وترصد كل ما من شأنه أن يمس التماسك والنسيج المجتمعي العراقي، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة لمنع ذلك".

وطالب وسائل الإعلام العراقية "التعاون في تقديم المحتوى الهادف، والمثمر والجامع لأطياف الشعب العراقي، ومنع أي حالات من شأنها الإضرار بأجواء شهر رمضان الفضيل".

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المصدر: RT