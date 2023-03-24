حمد بن جاسم: العراق بحاجة إلى ديكتاتور عادل مثل صدام ودول الخليج دعمت الغزو الأمريكي (فيديو)

قال رئيس وزراء قطر السابق، حمد بن جاسم، إن دول مجلس التعاون الخليجي لم ترفض توفير الدعم للقوات الأمريكية أثناء غزو العراق، الذي بحاجة إلى ديكتاتور عادل مثل صدام حسين.

وصرح خلال لقاء مع "بي بي سي" بأن الكل دعم الغزو الأمريكي للعراق بما في ذلك قطر والسعودية.

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وأضاف بن جاسم الذي كان يتولى وزارة خارجية قطر آنذاك، أن صدام وإدارته وافقوا على مبادرة قطرية قبيل الغزو تقضي بانسحابه من الحياة السياسية وإجراء انتخابات، وطبعا كان رده بما معناه الرفض، مبينا أن الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش رفض مناقشة المبادرة وأصر على قرار الحرب.

وتابع قائلا: "كان لي نقاش 3 ساعات معه شخصيا.. وكان نقاشا صريحا وأنا صرحت وأنا في بغداد بأن قطر ستتعاون مع الولايات المتحدة في العملية العسكرية".

وأضاف: "حتى هو (صدام حسين) سألني سؤال قال لي أنا أفهم أني غزيت الكويت وأفهم أن الكويت تبي تنتقم منا ولكن أنتم والسعودية ليش؟ فقلت له أولا إلي انت عملته في الكويت لا يمس الكويت بل يمس كل دول مجلس التعاون وأنت بدأت عمل فأصبحت خطرا علينا كدول صغيرة في المنطقة ولذلك يجب أن تتعاون في عملية حل هذا الإشكال بانسحابك من المشهد حفاظا على العراق".

وأوضح أن أغلب الطائرات التي انطلقت لغزو العراق خرجت من الدول العربية.

وأشار إلى أنه لا يمكن مسامحة صدام حسين على غزو الكويت، إلا أنه لا يمكن تبرير الاحتلال الأمريكي للعراق الذي لم يعتمد على إزاحة شخص صدام من الحكم فقط، بل تعمد هدم الدولة العراقية.

وذكر حمد بن جاسم أن الولايات المتحدة عندما قررت الخروج من العراق كان لديها قناعة أن خروجها سيسبب فجوة ويجب أن يعوضه تواجد عربي.

واشار إلى أنه لا يوجد أمل سريع في أن يخرج العراق من دوامة العنف الذي مر به لأنه متى وجد السلاح مع أطراف غير حكومية أو مؤسسات دولة يكون من الصعب السيطرة على الوضع الداخلي ويكون من الصعب أن تسلم هذه القوى أسلحتها وتعود إلى الانخراط في نظام ديمقراطي مؤسسي.

وأشار إلى أن العراق دولة عربية بغض النظر عن سني أو شيعي وهم جزء مهم للعالم العربي، موضحا أن العراق في حاجة إلى ديكتاتور عادل مثل صدام حسين.

المصدر: "بي بي سي"