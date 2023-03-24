صنعاء ترد على منع رحلات جوية يمنية

أخطرت هيئة الطيران المدني في اليمن المنظمات الدولية بتعليق كافة رحلاتها عبر مطار صنعاء اعتبارا من السبت وحتى الخميس 30 مارس 2023، ردا على منع رحلات جوية يمنية.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم السماح لكافة المنظمات العاملة في اليمن تشغيل رحلاتها يوما واحد أسبوعيا وهو يوم الجمعة ابتداء من 31 مارس 2023.

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وأكدت الهيئة بأنه سيتم تعديل كل الرحلات إلى يوم الجمعة من كل أسبوع "وذلك بسبب الاستياء والغضب الشعبي الواسع من عدم تشغيل الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي".

وكانت الخطوط الجوية اليمنية قد أصدرت قرارا يقضي بوقف قطع تذاكر صنعاء – عمان- صنعاء ما اعتبرته صنعاء خطوة خطيرة ستضاعف من معاناة اليمنيين وتعيق سفرهم للخارج.

المصدر: "26 سبتمبر نت"