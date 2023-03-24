داعية أزهري يشن هجوما حادا على إعلان جبل موسى في مصر

هاجم الداعية المصري وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أحمد كريمة، بنك مصر بعد إعلانه حول جبل موسى الذي أثار جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية.

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وقال كريمة في تصريحات لموقع "مصر تايمز"، ممنوع من الناحية الدينية الغناء على جبل موسى لأنه مكان مقدس اسمه جبل "المناجاة" ربنا سبحانه وتعالى نجى موسى عليه السلام عليه، واستشهد بآية قرآنية من سورة الأعراف قائلا: "فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا".

وتابع: "رسالة للمطرب أي أعمال غناء ورقص وما يسمى فنية يعتبر إزدراء للشرائع السماوية".

وكان رواد السوشيال ميديا قد هاجموا إعلان بنك مصر بسبب غناء محمود العسيلي فى مكان مقدس، وقال أحد رواد السوشيال ميديا "اطلع ع جبل موسي مكان مقدس ادعي ربنا هناك.. يطلع مطرب هلفىـوت مالوش اي تلاتيىـ.ـن لازمة يغني ويلبس سلاسل من المكان اللي ربنا كلم فيه سيدنا موسى".

وتعرض كل من الفنان محمود العسيلي، والفنان حمزة نمرة، خلال الإعلان لانتقادات حادة وهو ما اعتبره البعض إساءة لقدسية المكان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات لمحمود العسيلي وهو على جبل موسى كما تداولوا صورا أثناء غناء العسيلي لأغنية جوايا نور ما ينطفيش، لانتقاده بشكل كبير، بسبب غنائه على جبل موسى وهو نفس المكان الذي تحدث فيه النبي موسى مع الله عز وجل.

وفي هذا الصدد قال أحد النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "العسيلي لابس سلاسل وبيغني لبنك مصر.. بيغني فين؟! بيغني وهو واقف على البقعة الطاهرة اللي ربنا كلم فيها سيدنا موسى عليه السلام، والمكان الوحيد على الأرض اللي تجلى فيه رب العالمين.. جبل الطور سيدنا موسى لما جه يطلع على الجبل ربنا قاله فأخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وإحنا في غفلة والله".

المصدر: مصر تايمز