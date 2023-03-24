وزير الري المصري يوضح سبب عدم استغلال المياه الجوفية في بلاده

أوضح وزير الري والمياه المصري، محمد عبد العاطي، أن المياه الجوفية في البلاد غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة، بحيث يتعذر الوصول إليها، فضلا عن كلفة استخراجها الباهظة.

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وأشار إلى أن هناك مياها شديدة الملوحة غير صالحة للاستخدام، حيث أنه لا يزال هناك الكثير من العمل لتطوير وتعزيز القدرة على تقييم وحماية النظم البيئية التى تعتمد على الموارد المائية للخزانات الجوفية وإدارتها بشكل مستدام.

وأوضح أنه رغم التقدم المحرز في فهم جيولوجيا المياه الجوفية، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل لتطوير وتعزيز القدرة على تقييم وحماية النظم البيئية التى تعتمد على الموارد المائية للخزانات الجوفية، وإدارتها بشكل مستدام بالنظر إلى طبيعتها غير المتجددة، وهو ما يتطلب وجود أنظمة مراقبة فعالة لتحديد مدى توفرها وكيفية إدارتها وتقييمها وتعزيز التعاون المشترك بين الدول في إدارة الخزانات المشتركة.

المصدر: RT