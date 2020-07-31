خبير: المياه الجوفية في مصر كل قطرة منها بثمن ولا يجب إهدارها مثل السعودية

كشف الأستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه، مدير مشروعات المياه بهيئة البيئة في أبو ظبي أسامة سلام، أن "المياه الجوفية في مصر غير متجددة، فيصبح كل قطرة منها لها ثمن".

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وأشار سلام في بث مباشر مع مبادرة Let Nile Flow إلى أنه يجب التشديد على أنه إذا أخذنا قرارا باستخراج قطرة مياه من الخزان الجوفي لا بد من الاستفادة منها بشكل كبير جدا.

وأضاف أن هذه المياه غير متجددة، ولا يوجد ما يعرف بالاستدامة في السحب من الخزانات الجوفية غير المتجددة، ولكن يوجد ما يعرف بـ"الاستنزاف المخطط"، بحيث تتم الاستفادة من هذه المياه بأقصى استفادة ممكنة.

وتابع: "لأنه إذا استخرجنا هذه المياه وتم التعامل معها بنفس فكر التعامل مع المياه السطحية سيعد ذلك نوعا من الهدر".

وأشار إلى أن "هناك تجارب لاستخدام المياه الجوفية، بنفس فكر استخدام المياه السطحية، وهو ما أدى إلى نفاد الخزان الجوفي، ولعل أبرز هذه الأمثلة، ما فعلته السعودية في الثمانينيات، عندما قررت زراعة القمح على المياه الجوفية، بنفس فكرة الري بالمياه السطحية، مما أدى إلى هبوط الخزان الجوفي لديها إلى أكثر من 64%، وتوقف مشروع الزراعة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية