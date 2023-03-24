محادثات جزائرية تونسية حول العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها

بحث الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، مع نظيرته التونسية نجلاء بودن، العلاقات بين البلدين، وآفاق تطويرها في جميع المجالات.

وحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول الجزائري أنه "في إطار تقاليد الحوار المستمر والمشاورات الثنائية بين الجزائر وتونس التي كرسها قائدا البلدين، تحادث الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مع نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة للجمهورية التونسية الشقيقة، التي تطرق معها إلى واقع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في شتى المجالات".

وأضاف البيان أن المحادثات كانت "فرصة للتطرق إلى سبل تعزيز الدعم للشقيقة تونس من أجل تمكينها من استعادة استقرارها الاقتصادي الذي تعكف السلطات التونسية على تحقيقه".

وأكد البيان: "أطلعت رئيسة الحكومة الوزير الأول على آخر المستجدات ذات الصلة بالمفاوضات الجارية بين تونس وصندوق النقد الدولي بخصوص الاتفاق المالي في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدد، والرامي إلى دعم السياسات الاقتصادية في تونس".

وأبرز البيان أنه و"انطلاقا من علاقات الأخوة والتضامن التاريخية والوطيدة التي تربط الجزائر وتونس وشعبيهما الشقيقين، وبتوجيهات سامية من الرئيس الجزائري، أعرب الوزير الأول عن تضامن الجزائر التام مع الشقيقة تونس في إطار مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي".

وأشار البيان أنه بمناسبة هذه المحادثات "حرص الجانبان على التأكيد على عزمهما المشترك للعمل سويا على المضي قدما نحو المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة، إعمالا لتوجيهات قائدي البلدين".

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المصدر: الشروق الجزائرية