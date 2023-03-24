 
مباشر

6 إصابات برصاص إسرائيلي في قلقيلية

أخبار العالم العربي

6 إصابات برصاص إسرائيلي في قلقيلية
Facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uzs2

أصيب خمسة فلسطينيين ومتضامن أجنبي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، جراء قمع القوات الإسرائيلية مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن "جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة خمسة شبان ومتضامن أجنبي بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، وقد جرى علاجهم ميدانيا".

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة، بمشاركة المئات من أبناء القرية، وعدد من المتضامنين الأجانب، الذين رددوا شعارات تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية.

المصدر: "وفا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا