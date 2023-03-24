6 إصابات برصاص إسرائيلي في قلقيلية

أصيب خمسة فلسطينيين ومتضامن أجنبي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، جراء قمع القوات الإسرائيلية مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن "جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة خمسة شبان ومتضامن أجنبي بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، وقد جرى علاجهم ميدانيا".

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة، بمشاركة المئات من أبناء القرية، وعدد من المتضامنين الأجانب، الذين رددوا شعارات تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية.

المصدر: "وفا"