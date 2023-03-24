"متحف آتون".. مصر تعلن عن تدشين حديقة أثرية لأول مرة

تعمل وزارة السياحة والآثار المصرية على استكمال الأعمال داخل المتحف الآتوني بمحافظة المنيا، والذي يعد أحد أكبر مشروعات المتاحف المصرية.

ويعد المتحف أيقونة محافظة المنيا، حيث تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 25 فدانا، وبدأ العمل بمشروع المتحف عام 2004.

ومن جهته قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إن مشروع المتحف الآتوني له ميزة خاصة دون عن باقي المتاحف، هي أنه سيتم إنشاء حديقة أثرية حول المتحف وتلك الحديقة هي أول فكرة يتم تطبيقها بجوار المتاحف المصرية المختلفة، وستضاهي حديقة جزيرة النباتات بأسوان.

وأوضح رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن الحديقة ستشمل النباتات المختلفة من أيام المصريين القدماء، وأيضا تشمل جميع أنواع الأعشاب والتوابل المختلفة ونباتات البري واللوتس من أيام المصريين القدماء، مشيرًا إلى أن المتحف الآتوني سيكون له أهمية في رفع الوعي السياحي والأثري لدي أهالي المنيا، ودوره في التنمية السياحية لمحافظة المنيا.

وأشار عثمان إلى أن موعد افتتاح المتحف الآتوني لم يحدد بعد، مرجحًا أنه من الممكن أن يكون الافتتاح خلال العام المقبل لأن الأعمال ما زالت تجري بداخله حتى الآن وتم اختيار الفتارين الخاصة بقطع العرض، وأيضا تم وضع جزء من القطع الأثرية داخل الفتارين.

جدير بالذكر، أن المتحف الآتوني تم بناؤه على شكل هرم ويتكون من 5 طوابق، ويتضمن قاعات عرض ومدرسة للترميم، ومنطقة للعروض المفتوحة ومبنى إداريا، ومعرضا لبيع الكتب والهدايا، ومرسى سياحيا لاستقبال السفن، ويضم المتحف مقتنيات الملك أخناتون، وأيضا يضم مقتنيات أثرية لكافة العصور التاريخية المختلفة.

المصدر: القاهرة 24