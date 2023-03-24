العراق يعلن موافقة تركيا على زيادة الإطلاقات المائية لنهر دجلة ويطالب بالمثل للفرات

أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية موافقة تركيا على زيادة الإطلاقات المائية لنهر دجلة لضعفين ولمدة شهر، وقالت إن الجانب العراقي طالب أنقرة بزيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات.

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها في "فيسبوك"، إن جملة من الإجراءات الإيجابية تمخضت عنها زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على رأس وفد حكومي، تمثلت بموافقة أنقرة بزيادة الإطلاقات المائية لنهر دجلة لضعفين ولمدة شهر نتيجة للوضع المائي الحرج للعراق وتدني الخزين المائي وقلة الإيرادات المائية.

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وأضافت الوزارة أن وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله طالب الجانب التركي بزيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات، واستمرار التباحث على المستوى الوزاري والفني لمتابعة الإطلاقات المائية تجاه العراق، ووضع أسس ثابته تضمن حصة العراق من الجانب التركي لنهري دجلة والفرات، وتفعيل مذكرة التفاهم التي تمت المصادقة عليها عام ٢٠٢١.

وأضاف البيان أن المذكرة تضمنت بنودا كثيرة فيما يتعلق بتطوير التعاون بين البلدين، وأن الجانبين سيواصلان التباحث الفني المستمر بواسطة تبادل الوفود الفنية بهدف التوصل الى حلول مناسبة ترضي الطرفين.

المصدر: RT