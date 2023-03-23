تونس.. تفكيك شبكة احتيال بين ضحاياها لاعب كرة قدم دولي سابق

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس بالاحتفاظ بشخصين وإدراج ثالث في التفتيش للاشتباه بتورطهم في تشكيل شبكة للتحايل على طالبي الحصول على عقود عمل بالخارج.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن من بين ضحايا الشبكة لاعب دولي سابق في كرة القدم، لم تكشف عن هويته.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الكشف عن عناصر الشبكة تم عقب تقديم لاعب دولي سابق بشكاية مفادها بأن شخصين تحيلا عليه بعد أن أوهماه بعقد للتدريب في الخارج وبعد أن سلمهما جواز سفره ومبلغا ماليا اختفيا عن الأنظار إلى أن ضبط أحدهما في أحد شوارع العاصمة مؤخرا وأمسك به واتصل بالشرطة.

وقالت وسائل الإعلام إن قوات الأمن تمكنت من إيقاف شخص ثان وهو صاحب مقهى وسط العاصمة على ذمة البحث.

واعترفا الشخصان بإيهام عشرات الأشخاص بالتدخل لفائدتهم سواء للحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا أو عقود عمل في الخارج مقابل مبالغ مالية متفاوتة تحصلوا عليها.

وذكرت أنه وبمداهمة منزل أحد المظنون فيهماـ عثرت الشرطة على أكثر من 30 جواز سفر، فيما تتواصل الأبحاث في انتظار إحالة جميع الأطراف على أنظار العدالة.

المصدر: وسائل إعلام تونسية