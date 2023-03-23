وزير الخارجية السعودي يهنئ نظيره الجزائري بتعيينه

هنأ وزير الخارجية السعودي فرحان بن عبد الله آل سعود، نظيره الجزائري أحمد عطاف بتعيينه وزيرا للخارجية، متمنيا له النجاح والتوفيق في تأدية المهام الموكلة إليه في منصبه الجديد.

وهنأ الوزير السعودي، عطاف بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه.

وحسب بيان للوزارة، شكل الاتصال فرصة لاستعراض "ما يميز العلاقات الجزائرية السعودية من رصيد تاريخي، يزخر بأبهى صور الأخوة والتعاون والتضامن والدعم المتبادل بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وأكد الوزيران "تطلعهما للعمل سويا لضمان التحضير الأمثل للاستحقاقات الثنائية المقبلة، خدمة للأهداف المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية".

وأضاف البيان: "سجل الجانبان، التوافق الكبير بين مواقف البلدين الشقيقين، حول أهم الملفات ذات الاهتمام المشترك، على الصعيدين الإقليمي والدولي".

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المصدر: النهار الجزائرية