الجيش المصري يتجهز بمضادات دبابات متطورة.. وإسرائيل تترقب

كشفت مجلة "يسرائيل ديفينس" التابعة للجيش الإسرائيلي، عن تجهيز الوحدات الخاصة في الجيش المصري بصواريخ متقدمة موجهة مضادة للدبابات من إنتاج شركة MBDA الفرنسية.

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وأوضحت المجلة العسكرية الإسرائيلية، أن هذه الصواريخ صنعت في فرنسا وكانت مخصصة في الأصل للجيش الفرنسي.

وتابعت أن هذه الصواريخ المتقدمة المضادة للدبابات من الجيل الخامس قادرة على ضرب الدبابات والمباني والمشاة والمباني والوحدات العسكرية حتى مدى يصل إلى 4 كيلو مترات.

وكانت وزارة الدفاع المصرية نشرت مقطع فيديو يظهر فيه وفد عسكري من دولة قطر يزور وحدات من الجيش المصري، وفي إحدى الوحدات، "فرقة القوات الخاصة للبحرية"، تم تقديم أصناف من الأسلحة والذخيرة للضيوف من قطر، بما في ذلك صاروخ AKERON MP.

وقبل إطلاق هذا النوع من الصواريخ يمكن للمشغل أن يختار إطلاق النار في مسار منخفض ليصيب الهدف مباشرة، أو يطلق النار في مسار عال ثم ينحدر ليراوغ العدو.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية