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السعودية.. شاب يعتدي على ذويه ورجل أمن وهو تحت تأثير مادة "الشبو" المخدرة والسلطات تتحرك (فيديو)

أخبار العالم العربي

السعودية.. شاب يعتدي على ذويه ورجل أمن وهو تحت تأثير مادة
Sputnik
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أعلنت الشرطة السعودية في منطقة الرياض، القبض على مواطن اعتدى على عائلته وهددهم بسلاح أبيض، وبادر بالاعتداء علـى رجل أمن أثناء القبض عليه.

وأفادت وزارة الداخلية السعودية بأن شرطة منطقة الرياض باشرت بلاغا عن اعتداء مواطن على ذويه وتهديدهم بسلاح أبيض، ومبادرته بالاعتداء على رجل أمن أثناء القبض عليه، وجرى التعامل معه بما يقتضيه الموقف".

وذكرت الوزارة أنه تبين من إجراءات الاستدلال أنه تحت تأثير تعاطي مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة، وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

المصدر: RT

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