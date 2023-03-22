 
مباشر

الأزهر يحسم الجدل حول ديانة الطفل شنودة في مصر ويكشف عن مفاجأة

أخبار العالم العربي

الأزهر يحسم الجدل حول ديانة الطفل شنودة في مصر ويكشف عن مفاجأة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uz9h

حسم الأزهر الشريف الجدل حول ديانة الطفل شنودة الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس، وتبنته أسرة مسيحية.

إقرأ المزيد
رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس يثير جدلا واسعا حول قضية تغيير ديانة الطفل
رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس يثير جدلا واسعا حول قضية تغيير ديانة الطفل "شنودة"

وقال المركز العالمي للفتوى أنه: "بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه. وبعد؛ فإن هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده".

وتابع الأزهر: "هذا ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم: "وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا " وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة ". [الهداية في شرح بداية المبتدي 2/ 415]".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا