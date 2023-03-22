نصر الله يعلق على الأزمة اليمنية ويثمّن "دور المقاومين العراقيين" في طرد الأمريكيين
علق أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله على الأزمة اليمنية، لافتا إلى أنه " نتيجة المناخات الإقليمية وفشل العدوان على اليمن وهناك آمال كبيرة بالتوصل إلى حل".
وقال حسن نصر الله: نتيجة المناخات الإقليمية وفشل العدوان على اليمن هناك آمال كبيرة بالتوصل إلى حل"، متابعا: "ما سمعناه عن اتفاق على تبادل الأسرى في اليمن يسعد كل قلب شريف".
وفي سياق آخر، أوضح نصر الله قائلا: "في الذكرى الـ20 لاحتلال العراق نؤكد أن المقاومة العراقية الصادقة الحقيقية هي من فرضت على الأمريكيين الخروج".
وأضاف: "خروج القوات الأميركية من العراق ما كان ليحصل لولا استنزاف المقاومة لها بصورة يومية وصمود إيران".
وأردف نصر الله: "المقاومون العراقيون لم يحصلوا من الأمة على ما يستحقون من إجلال وتقدير على إنجازهم في هزم المشروع الأمريكي".
المصدر: "الميادين"