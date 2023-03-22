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نصر الله يعلق على الأزمة اليمنية ويثمّن "دور المقاومين العراقيين" في طرد الأمريكيين

أخبار العالم العربي

نصر الله يعلق على الأزمة اليمنية ويثمّن
AFP
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علق أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله على الأزمة اليمنية، لافتا إلى أنه " نتيجة المناخات الإقليمية وفشل العدوان على اليمن وهناك آمال كبيرة بالتوصل إلى حل".

وقال حسن نصر الله: نتيجة المناخات الإقليمية وفشل العدوان على اليمن هناك آمال كبيرة بالتوصل إلى حل"، متابعا: "ما سمعناه عن اتفاق على تبادل الأسرى في اليمن يسعد كل قلب شريف".

وفي سياق آخر، أوضح نصر الله قائلا: "في الذكرى الـ20 لاحتلال العراق نؤكد أن المقاومة العراقية الصادقة الحقيقية هي من فرضت على الأمريكيين الخروج".

وأضاف: "خروج القوات الأميركية من العراق ما كان ليحصل لولا استنزاف المقاومة لها بصورة يومية وصمود إيران".

وأردف نصر الله: "المقاومون العراقيون لم يحصلوا من الأمة على ما يستحقون من إجلال وتقدير على إنجازهم في هزم المشروع الأمريكي".

المصدر: "الميادين"

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