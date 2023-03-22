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مصرع شخص في انهيار مبنى بالعاصمة القطرية والبحث عن ناجين (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

مصرع شخص في انهيار مبنى بالعاصمة القطرية والبحث عن ناجين (صور + فيديو)
AFP
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انهار مبنى اليوم الأربعاء في العاصمة القطرية، الدوحة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، فيما يستمر البحث وسط الحطام عن ناجين، بحسب السلطات.

وقالت وزارة الداخلية القطرية إن المبنى مكون من أربعة طوابق ويقع في حي بن درهم. وأضافت أن رجال الإنقاذ عثروا على سبعة ناجين، وقتيل واحد داخل المبنى.

وطوق الدفاع المدني والشرطة موقع الانهيار الذي وقع في الساعة الثامنة صباحا، مع العديد من سيارات الإسعاف وحفار. وطلب من السكان الإخلاء حفاظا على سلامتهم.

المصدر: AP

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