مصرع شخص في انهيار مبنى بالعاصمة القطرية والبحث عن ناجين (صور + فيديو)
انهار مبنى اليوم الأربعاء في العاصمة القطرية، الدوحة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، فيما يستمر البحث وسط الحطام عن ناجين، بحسب السلطات.
وقالت وزارة الداخلية القطرية إن المبنى مكون من أربعة طوابق ويقع في حي بن درهم. وأضافت أن رجال الإنقاذ عثروا على سبعة ناجين، وقتيل واحد داخل المبنى.
وطوق الدفاع المدني والشرطة موقع الانهيار الذي وقع في الساعة الثامنة صباحا، مع العديد من سيارات الإسعاف وحفار. وطلب من السكان الإخلاء حفاظا على سلامتهم.
#صور_الراية | سقوط مبنى سكني مكون من أربعة طوابق في منطقة بن درهم (وسط الدوحة)— الراية القطرية (@alraya_n) March 22, 2023
حيث تكمنت فرق الدفاع المدني والجهات المختصة من انقاذ حياة (7) أشخاص#جريدة_الراية#قطرpic.twitter.com/2JBFX7mVY8
كاميرا #الراية ترصد جهود فرق الدفاع المدني في موقع انهيار مبنى فريج بن درهم#جريدة_الراية#قطر | @MOI_Qatarpic.twitter.com/IoerlXVmXU— الراية القطرية (@alraya_n) March 22, 2023
المصدر: AP