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وزيرا خارجية الإمارات وإيران يبحثان تطور العلاقات بين الرياض وطهران

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وزيرا خارجية الإمارات وإيران يبحثان تطور العلاقات بين الرياض وطهران
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قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان أن التحول في العلاقات بين إيران والسعودية تطور إيجابي يصبّ في مصلحة المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقالت الوكالة أن وزير خارجية الإمارات أجرى اتصالا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تناول آخر مستجدات العلاقات الثنائية وبعض القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال عبد الله بن زايد آل نهيان أنه يأمل في أن تتحسن العلاقات بين سوريا والإمارات إلى المستوى المنشود بما يخدم إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة ومصالح الدول الإسلامية.

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وقالت الوكالة أن عبداللهيان أشار خلال الاتصال إلى الاتفاق الأخير بين إيران والسعودية، واصفا أياه بأنه يندرج في سياق تعزيز التعاون والتقارب بين دول المنطقة، كما أعرب عن ارتياحه لتعزيز العلاقات بين سوريا والإمارات، بحسب الوكالة الإيرانية.

المصدر: إرنا

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