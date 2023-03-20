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تبون يحذر من إطلاق وعود وزارية للمواطنين "غير مؤسسة" ويمنع تمجيد السياسيين في الإعلام

أخبار العالم العربي

تبون يحذر من إطلاق وعود وزارية للمواطنين
AFP
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حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاثنين، من إطلاق وعود وزارية غير مؤسسة للمواطنين وتقديم آجال غير معقولة وطرح أليات غير مفهومة.

وأصدر الرئيس عبد المجيد تبون أمرا يقضي بالامتناع نهائيا عن الاستعمال المبالغ فيه لعبارات سياسية نمطية تمجد الشخصيات عبر وسائل الاعلام، توحي بأن كل نشاط حكومي مهما كان نوعه هو بتوجيه من رئيس الجمهورية.

ووجه الرئيس الجزائري، الحكومة بالشروع الفوري في تسريع مسار الرقمنة.

المصدر: "النهار" الجزائرية

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