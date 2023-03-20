تسرب نفطي يدعو شركة "نفط الكويت" إلى إعلان "حالة الطوارئ" (فيديو + صورة)

أعلنت شركة "نفط الكويت" اليوم الاثنين، "حالة الطوارئ"، إثر حدوث تسرب نفطي وقع برا.

وفي بيان لها، أوضحت الشركة أنها أعلنت "حالة الطوارئ إثر حدوث تسرب نفطي في غرب البلاد"، لافتة إلى "عدم وجود أضرار بشرية ناجمة عن التسرب وعدم تأثر عمليات الإنتاج".

وبين المتحدث باسم الشركة قصي العامر أن الحادث "لم يتسبب بإصابات أو بعرقلة عمليات الإنتاج"، مؤكدا أنه "لا توجد غازات سامة" جراء الحادث.

وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس"، قال العامر: "نحن نتعامل مع تسرب نفطي في منطقة برية وليس البحر، لكنها ليست منطقة سكنية".

وأشار العامر إلى أنّ "لجنة الطوارئ بصدد تقييم الوضع لطمأنة الناس ومعرفة مصدر التسرّب إن كانت بئرا نفطية"، وتابع "ستستمر حالة الطوارئ حتى تنتهي العملية".

ونشرت جريدة "الراي" الكويتية مقطع فيديو على حسابها في "تويتر" يظهر أنبوب نفط يسيل منه الخام الأسود على الأرض.

الرئيس التنفيذي لـ #نفط_الكويت أحمد العيدان وقياديو الشركة يتفقدون الوضع في موقع التسرب النفطيhttps://t.co/SysaMDvMGfpic.twitter.com/nVwCcYgnsC — الراي (@AlraiMediaGroup) March 20, 2023

المصدر: "فرانس برس"