السوداني يؤكد الانفتاح على تطوير العلاقة مع السعودية (صورة)

استقبل رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، وزير التجارة السعودي رئيس المجلس التنسيقي العراقي السعودي، ماجد القصبي، في العاصمة بغداد صباح اليوم الاثنين.

ونقل البيان عن السوداني تأكديه "الانفتاح نحو تطوير الشراكة مع المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، وخصوصا ما يتعلق منها بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن التعاون في مجال الطاقة والتنسيق في مواجهة آثار التغيرات المناخية، والجهود المبذولة للحد من انعكاساتها على المنطقة".

كما نقل البيان عن الوزير السعودي "تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، إلى السوداني".

ووفقا للبيان، أكد القصبي: "مواصلة العمل ضمن المجلس التنسيقي العراقي السعودي الذي يشمل التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والأمنية، وغيرها من المجالات".

RT

المصدر: RT