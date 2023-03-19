اجتماع خماسي بشرم الشيخ لدعم التهدئة في الأراضي الفلسطينية

تستضيف مصر، اليوم الأحد، اجتماعا خماسيا في مدينة شرم الشيخ لدعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "مدينة شرم الشيخ تستضيف اليوم اجتماعا خماسيا بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة".

وأضاف أبو زيد أن "الاجتماع يأتي في إطار جهود تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

المصدر: RT