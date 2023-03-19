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الكعبة تستعد لاستقبال شهر رمضان (صور)

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الكعبة تستعد لاستقبال شهر رمضان (صور)
بدء عملية صيانة كسوة الكعبة
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قامت وكالة مجمع الملك عبدالعزيز بصيانة كسوة الكعبة، وذلك استعدادا لشهر رمضان للحفاظ على رونقها وظهورها في أبهى حلة.

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وأشار وكيل مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة، أمجد الحازمي، إلى أنه وفقا للخطة التشغيلية والفنية للوكالة، يتم تفقد ثوب الكعبة بشكل يومي وعمل صيانة دورية من خلال فريق عمل سعودي مختص، حيث يقوم الفريق المعني بالمهمة بتفقد جميع أجزاء كسوة الكعبة والحلقات المثبتة له، والعمل على إصلاح الملحوظات بشكل فوري في حال وجودها.

وأفاد بأن فريق العمل من المختصين والفنيين يحرصون على تنظيم العمل وترتيب أولوياته حسب الخطة المعتمدة، وذلك استعدادا لشهر رمضان.

كما أن أعضاء الفريق يعملون وفق أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي، مؤكدا على أن الرئاسة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة كسوة الكعبة.

المصدر: واس

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