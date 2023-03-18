مصر.. توجيه عاجل من وزيرة البيئة لإزالة تلوث زيتي على شاطئ السوايسة

أصدرت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد توجيهاتها بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة للسيطرة على التلوث الزيتي الذي ظهر بشاطئ السوايسه بمحافظة السويس، وملاحقة المسبب

ووجهت ياسمين فؤاد بالدفع الفورى بلجنة من الفرع الإقليمي لوزارة البيئة بمحافظة السويس بالتنسيق مع الجهات المعنية للمعاينة وتقييم الموقف وسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تبين من المعاينة أن التلوث عبارة عن زيت ثقيل بمساحة حوالي 260م طولا ومن نصف متر إلى 2 متر عرضا، وقد قامت اللجنة بأخذ عينة من التلوث لتحليلها بمعمل الفرع الإقليمى لوزارة البيئة بالسويس لمعرفة المتسبب واتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

وأكدت الوزيرة أنه جارية أعمال إزالة التلوث بالتنسيق مع محافظة السويس وشركات البترول العاملة بالمنطقة، وستقوم غرفة العمليات المركزية لجهاز شؤون البيئة والإدارة المركزية لفرع السويس بالمتابعة المستمرة للموقف حتى الانتهاء ومن إزاله التلوث وتنظيف الشاطئ بالكامل.

المصدر: "صدى البلد"