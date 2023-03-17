مدبولي: لدينا قطاع هام يسجل عائدا هو الأعلى تاريخيا في مصر

كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن قطاع السياحة سجل عائدا خلال العام الماضي، هو الأعلى في تاريخ البلاد.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح مصطى مدبولي أن القطاع يستهدف خلال العام الحالي، زيادة أعداد السائحين بنسبة 28%، بواقع 15 مليون سائح، لافتا إلى أن الدولة قامت برفع كفاءة المطارات والبنية الأساسية وأنشأت مطارات جديدة مثل "العلمين وسنفكس"، وتقوم بتطوير روافع كفاءة مطاري «الأقصر والقاهرة" حاليا.

وبين مدبولي أن هناك استراتيجية يتم تنفيذها مع وزير الطيران والسياحة، للتوسع في أعداد الطائرات بما يسمى "خطوط التكلفة الأقل".

وأشار إلى أن أحد أذرع شركة مصر للطيران قامت بتأجير عدد كبير جدا من الطائرات، بهدف الوصول إلى 15 مليون سائح هذا العام، فضلا عن عمل خطة لتحفيز شركات الطيران وشركات السياحة.

كما طالب رئيس الوزراء المصري، القطاع الخاص في البلاد، بالمشاركة في مضاعفة القدرة الاستيعابية للغرف الفندقية، لافتا إلى أن القدرة الاستيعابية الحالية للغرف الفندقية هي 230 ألف غرفة بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح.

وشدد على أن الحكومة تساند وتدعم هذا القطاع بقوة، وتعمل في خضم الأزمات المختلفة والمتلاحقة في العالم، ومنها أزمة البنوك العالمية

وأكد حرص الدولة المصرية على دعم القطاع الخاص أن يكون القائد والرائد في كل مجالات التنمية خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: "المصري اليوم"