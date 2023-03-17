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بالفيديو.. السلطات السعودية تحبط محاولتي تهريب 1.3 مليون حبة كبتاغون مخدرة في ميناء ضباء

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بالفيديو.. السلطات السعودية تحبط محاولتي تهريب 1.3 مليون حبة كبتاغون مخدرة في ميناء ضباء
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أعلنت السلطات السعودية، إحباط تهريب نحو 1.3 مليون حبة كبتاغون مخدرة عبر ميناء ضباء على البحر الأحمر شمال غرب المملكة.

وفي التفاصيل، تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء ضباء من إحباط محاولتي تهريب 1279132 حبة كبتاغون عُثر عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى السعودية عبر الميناء.

وأشارت الهيئة إلى أنه عند خضوع عدد من الشاحنات القادمة للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية "الكلاب البوليسية" في جمرك ميناء ضباء، عثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة بطرق تمويه متعددة، لافتة إلى أنها أحبطت في المحاولة الأولى تهريب 699500 حبة، كانت مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة، وذلك بإخفائها في خزان الهواء الخاص بالشاحنة، وفي المحاولة الثانية أحبطت تهريب 579632 حبة، عثر عليها مُخبأة في تجويف إطارات شاحنة قادمة إلى السعودية عبر الميناء.

وذكرت أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل السعودية، حيث تم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.

المصدر: "عكاظ"

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