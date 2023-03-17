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بمشاركة السعودية.. اختتام تمرين "علم الصحراء 8" في الإمارات

أخبار العالم العربي

بمشاركة السعودية.. اختتام تمرين
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أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الجمعة، اختتام تمرين "علم الصحراء 8"، والذي شاركت فيه المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى عدة دول.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية أن تمرين "علم الصحراء 8" استمر لمدة ثلاثة أسابيع، وأقيم في مركز الحرب الجوية والدفاع الصاروخي بقاعدة الظفرة الجوية، ويهدف إلى رفع الكفاءة والجاهزية القتالية.

وأضافت أنه "شارك في التمرين عدة دول شقيقة وصديقة وهي المملكة العربية السعودية، ومملكة إسبانيا، وجمهورية كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية فرنسا، والمملكة المتحدة، وجمهورية الهند، وجمهورية ألمانيا".

وكانت وزارة الدفاع السعودية، أعلنت في 25 فبراير الماضي عن وصول مجموعة القوات الجوية إلى الإمارات للمشاركة في التمرين الذي يهدف إلى تطوير الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات العسكرية.

وشهد الأسبوع التدريبي الثاني من التمرين، تخطيط وتنفيذ العمليات الجوية القتالية، لرفع مستوى الجاهزية القتالية للمشاركين في التمرين.

المصدر: RT

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