بمشاركة السعودية.. اختتام تمرين "علم الصحراء 8" في الإمارات

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الجمعة، اختتام تمرين "علم الصحراء 8"، والذي شاركت فيه المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى عدة دول.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية أن تمرين "علم الصحراء 8" استمر لمدة ثلاثة أسابيع، وأقيم في مركز الحرب الجوية والدفاع الصاروخي بقاعدة الظفرة الجوية، ويهدف إلى رفع الكفاءة والجاهزية القتالية.

وأضافت أنه "شارك في التمرين عدة دول شقيقة وصديقة وهي المملكة العربية السعودية، ومملكة إسبانيا، وجمهورية كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية فرنسا، والمملكة المتحدة، وجمهورية الهند، وجمهورية ألمانيا".

اختتمت #وزارة_الدفاع تمرين #علم_الصحراء 8 الذي استمر لمدة ثلاث أسابيع، حيث أُقيم في مركز الحرب الجوية والدفاع الصاروخي بقاعدة الظفرة الجوية، حيث شارك في التمرين عدة دول شقيقة وصديقة وهي: #المملكة_العربية_السعودية و #مملكة_إسبانيا

و #جمهورية_كوريا_الجنوبية

و… https://t.co/LHTB1ldElwpic.twitter.com/czapc2vhB6 — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 17, 2023

وكانت وزارة الدفاع السعودية، أعلنت في 25 فبراير الماضي عن وصول مجموعة القوات الجوية إلى الإمارات للمشاركة في التمرين الذي يهدف إلى تطوير الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات العسكرية.

وشهد الأسبوع التدريبي الثاني من التمرين، تخطيط وتنفيذ العمليات الجوية القتالية، لرفع مستوى الجاهزية القتالية للمشاركين في التمرين.

القوات الجوية الملكية السعودية تواصل تدريباتها العسكرية في تمرين علم الصحراء 2023 بقاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات ؛ بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

- pic.twitter.com/7228WgsoW9 — المجلة السعودية الأخبارية (@SNM_N8) March 13, 2023

المصدر: RT