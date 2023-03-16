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ماتفيينكو تكشف عن بعض تفاصيل رسالة بوتين إلى الرئيس الجزائري

أخبار العالم العربي

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كشفت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو عن بعض تفاصيل رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون.

وقالت ماتفيينكو، التي تقوم بزيارة رسمية للجزائر، يوم الخميس، إن "رسالة الرئيس الروسي إلى رئيس الجزائر تتحدث بوضوح عن رؤية روسيا لتطوير التعاون بيننا".

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وأضافت أن الجزائر كانت دائما شريكا مهما لروسيا في القارة الإفريقية والعالم العربي.

وأكدت: "نحن نهدف، كما تهدف زيارتنا، إلى البحث عن مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير التعاون بيننا في مختلف المجالات مثل الصناعة والزراعة والطاقة، إلى جانب التعاون الإنساني والثقافي والتعليمي بالطبع".

المصدر: تاس

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