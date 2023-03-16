أهالي غزة يحتفون بوصول سليمان حداد للقطاع بعد إفراج السلطات السعودية عنه (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق احتفالات صاخبة في قطاع غزة، بعد وصول المهندس الفلسطيني سليمان حداد ونجله يحيى للقطاع المحاصر، بعد الإفراج عنهما مؤخرا.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو، جيث ظهرت مسيرة بالسيارات والأعلام الخضراء احتفاء بوصول الحداد وابنه لقطاع غزة، فيما حرص أهالي غزة على مصافحة الشيخ الحداد.

من جهته، قال سليمان حداد: "لا أستطيع أن أوفي شعوري لكم.. شعور مليء بالمحبة والغبطة..اشتقت لأرض غزة ولن أخرج منها نهائياً وأسأل الله أن يتم عليَّ الشهادة في هذه البلاد".

#غزة تستقبلون الفلسطيني الشيخ البطل #سليمان_الحداد، بعد أن أفرجت السلطات السعودية عنه من ابطال المقاومة



pic.twitter.com/vYRMTRLhb4 — عربيون ضد التطبيع ⛔️ (@1Against_Israel) March 15, 2023

وفي 15 فبراير الماضي، أفرجت السلطات السعودية عن المهندس الفلسطيني سليمان حداد ونجله يحيى، لتصدر على إثر ذلك حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بيانا.

وثمنت الحركة تلك الخطوة، حيث قال عضو المكتب السياسي لـ"حماس" عزت الرشق، في بيان: "أفرجت السلطات السعودية قبل قليل عن المهندس سليمان حداد ونجله يحيى وهما الآن على متن الطائرة متجهين إلى اسطنبول".

وأضاف: "نثمن عاليا قرار المملكة العربية السعودية الإفراج عن الحداد وابنه، ونعتبر ذلك خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".

وتابع البيان "نسأل المولى أن تكون هذه الخطوة مقدمة لفتح صفحة جديدة مع الأشقاء في السعودية، ونأمل أن تتواصل هذه الخطوات الإيجابية بالإفراج عن باقي الإخوة المعتقلين من أبناء الشعب الفلسطيني".

وأكد الرشق حرص "حماس" على علاقات إيجابية مع السعودية والدول الشقيقة كافة في خدمة القضية الفلسطينية والأمة العربية والإسلامية.

المصدر: RT