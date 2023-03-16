مصر ستحصل على مياه تعادل 10% من حصتها في مياه النيل

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده تقترب من معالجة 5 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، أي ما يعادل ما بين 9 إلى 10 % من حصة مصر من المياه التي تأتي من نهر النيل سنويًا.

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وقال إن مشروع محطة معالجة المياه بالدلتا الجديدة مع مشروعات البنية الأساسية الخاصة به، هو 3 أضعاف السد العالي، متابعًا: السد العالي في مصر نفذ على مدار 10 سنوات، من 1960 إلى 1970، بينما هذا المشروع سيتم الانتهاء منه خلال 3 سنوات، أنا بتكلم هنا للمواطن من أجل معرفته بحجم العمل.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء على هامش تفقده لعدد من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: من الوارد أن يتساءل البعض ليه السرعة، وليه العجلة،؟ مضيفًا: لو جمعنا المياه التي كانت تعالج في محطة بحر البقر، مع محطة الدلتا الجديدة، سيكون هناك 12 مليون متر في اليوم، مع مليون آخر سيكون هناك 13 مليون.

ونوه بأن مصر تقترب من معالجة 5 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، أي ما يعادل ما بين 9 إلى 10 % من حصة مصر من المياه التي تأتي من نهر النيل سنويًا.

المصدر: القاهرة 24