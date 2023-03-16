بالصور.. القوات الجوية السعودية تواصل مشاركتها في تمرين "محارب الكوبرا 2023" ببريطانيا

تواصل القوات الجوية الملكية السعودية، مشاركتها في مناورات تمرين "محارب الكوبرا 2023" في قاعدة وادينجتون في بريطانيا إلى جانب قوات 6 دول، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشهد مساعد قائد قاعدة الملك فهد الجوية اللواء الطيار الركن عبد الله بن محمد الشهري، استمرارية فعاليات ومناورات مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، وحضور يوم كبار القادة.

وأكد اللواء الشهري أن ما لمسته من جهود من مجموعة القوات الجوية المشاركة في مناورات تمرين "محارب الكوبرا 2023"، يبعث على الاطمئنان ويبرهن على احترافيتهم، لافتا إلى أن التمرين الذي تشارك فيه القوات الجوية بطائرات طراز "التايفون" بأطقمها الجوية والفنية والمساندة، يهدف إلى دعم أواصر التعاون بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الملكية البريطانية والدول المشاركة في التمرين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التخطيط والعمليات الجوية المشتركة.

المصدر: "واس"