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بالفيديو.. عملية سطو مسلح في لبنان

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. عملية سطو مسلح في لبنان
الصورة ملتقطة من الفيديو
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أقدم مسلحون على السطو على محل للصرافة في بلدة الحازمية اللبنانية، وتمكنوا من الفرار وبحوزتهم الأموال.

وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة تنفيذ مسلحين عملية السطو التي حصلت في وضح النهار.

وحسب المعلومات، تمكن السارقون من الفرار وبحوزتهم الأموال.

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